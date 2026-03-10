О предстоящих ударах по Ирану рассказал Пит Гегсет во время брифинга для прессы в Пентагоне.
Что известно о заявлении главы Пентагона?
Пит Гегсет 10 марта заявил, что США нанесут самый большой удар по Ирану в течение 24 часов. По его словам будет использовано больше всего пилотов, бомбардировщиков, а разведка станет более точной.
Министр обороны США отметил, что Иран за последние сутки запустил наименьшее количество ракет, на которое страна способна. Он добавил, что это лишь подтверждает "тенденции" и "распределение силы", о которых Гегсет рассказывал на прошлых брифингах.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пытается взять под контроль Ближний Восток, нанося удары по Катару, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Последние новости о конфликте между США и Ираном
США перехватили зашифрованные радиосообщения Ирана, которые могут быть сигналом для активации спящих ячеек. Американские власти поручили усилить наблюдение за радиочастотами.
Стратегия США в отношении Ирана включает "обезглавливание" руководства и делегирование власти, что может парадоксально уменьшить способность Ирана к переговорам.
В The Telegraph заявили, что Иранские атаки на страны Персидского залива были стратегической ошибкой, которая не привела к желаемому давлению на США для прекращения конфликта.