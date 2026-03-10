Об этом сообщает ABC News.
Смотрите также Иран сделал большой просчет в начале войны, – The Telegraph
Какую информацию получила американская разведка?
По информации источников, сообщение передали через мощный радиоретранслятор в несколько стран вскоре после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи 28 февраля.
В разведывательных структурах США предполагают, что эти сигналы могут выполнять роль своеобразного оперативного триггера для агентов, которые длительное время оставались неактивными за пределами Исламской Республики.
В то же время точное содержание перехваченных сообщений пока не удалось установить. В связи с этим американские власти поручили правоохранительным органам усилить наблюдение за подозрительной активностью на радиочастотах.
Если опасения подтвердятся, это может свидетельствовать о подготовке Тегерана к использованию сети спящих ячеек на Западе для возможных ответных акций на удары США и Израиля.
В Иране заявляли, что готовы воевать еще долго
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не планирует возвращаться к переговорам с США и готов продолжать ракетные атаки.
Он утверждает, что атаки на иранские ядерные объекты не смогли уничтожить ядерную программу страны, а удары по ракетной инфраструктуре не остановили ракетные обстрелы.
Советник Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Сардар Эбрахим Джаббари заявил, что Иран якобы готов к десятилетней войне с Соединенными Штатами.