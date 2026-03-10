Об этом сообщает ABC News.

Какую информацию получила американская разведка?

По информации источников, сообщение передали через мощный радиоретранслятор в несколько стран вскоре после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи 28 февраля.

В разведывательных структурах США предполагают, что эти сигналы могут выполнять роль своеобразного оперативного триггера для агентов, которые длительное время оставались неактивными за пределами Исламской Республики.

В то же время точное содержание перехваченных сообщений пока не удалось установить. В связи с этим американские власти поручили правоохранительным органам усилить наблюдение за подозрительной активностью на радиочастотах.

Если опасения подтвердятся, это может свидетельствовать о подготовке Тегерана к использованию сети спящих ячеек на Западе для возможных ответных акций на удары США и Израиля.

