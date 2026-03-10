Об этом Арагчи сказал в интервью американской телесети PBS, сообщает газета The Guardian.
Как дальше будет действовать Иран?
Аббас Арагчи заявил, что Иран получил "очень горький опыт" контактов с американской стороной.
Они пообещали нам, что не намерены на нас нападать. Даже после того, как сказали, что мы достигли большого прогресса, они все равно решили напасть на нас,
– объяснил глава МИД Ирана.
Арагчи также дал понять, что Иран не намерен прекращать военный ответ.
Он утверждает, что атаки на иранские ядерные объекты не смогли уничтожить ядерную программу страны, а удары по ракетной инфраструктуре не остановили ракетные обстрелы. По словам министра, Иран готов продолжать атаки "столько, сколько посчитает необходимым".
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о якобы почти завершении операции в Иране. Он отметил, что американские военные нанесли удары по более 3000 иранских целей, поэтому, по мнению Трампа, у Ирана ничего не осталось в военном смысле.
Под угрозой может оказаться нефть
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) также заявил, что только Иран будет определять, когда завершится война, и пригрозил перекрыть экспорт нефти из региона.
В Тегеране предупредили, что не позволят вывезти ни одного литра нефти, пока США и Израиль продолжают наносить удары по территории Ирана.
Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты могут нанести Ирану удар в 20 раз мощнее, если страна попытается блокировать поставки нефти через Ормузский пролив. По словам Трампа, Вашингтон может уничтожить ряд стратегических целей, что сделает восстановление Ирана практически невозможным.