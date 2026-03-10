Про це Арагчі сказав в інтерв'ю американській телемережі PBS, повідомляє газета The Guardian.

Як далі діятиме Іран?

Аббас Арагчі заявив, що Іран отримав "дуже гіркий досвід" контактів з американською стороною.

Вони пообіцяли нам, що не мають наміру на нас нападати. Навіть після того, як сказали, що ми досягли великого прогресу, вони все одно вирішили напасти на нас,

– пояснив глава МЗС Ірану.

Арагчі також дав зрозуміти, що Іран не має наміру припиняти військову відповідь.

Він стверджує, що атаки на іранські ядерні об'єкти не змогли знищити ядерну програму країни, а удари по ракетній інфраструктурі не зупинили ракетні обстріли. За словами міністра, Іран готовий продовжувати атаки "стільки, скільки вважатиме необхідним".

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про нібито майже завершення операції в Ірані. Він зауважив, що американські військові завдали ударів по понад 3000 іранських цілей, тож, на думку Трампа, в Ірану нічого не залишилося у військовому сенсі.

Під загрозою може опинитися нафта