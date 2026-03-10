Тому оточення очільника Білого дому закликає його вийти з війни. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

До теми Іран надасть "повне право і свободу" транзиту через Ормузьку протоку: в CNN повідомили умови

Що про війну в Ірані каже сам Трамп?

Під час пресконференції американський президент зазначив, що військові дії в Ірані нібито досягли поставлених цілей. Попри те, що чіткі терміни завершення війни не були озвучені, очільник Білого дому заявив, що місія добігатиме кінця "дуже скоро".

При цьому дехто з адміністрації президента розповів, що поки Ізраїль продовжує завдавати ударів по іранських цілях, а Тегеран зі свого боку атакує сусідні держави в регіоні, – США наявряд чи зможуть легко вийти з війни.

Цікаво! Одне з джерел навіть повідомило, що Трамп не збирається зупиняти боротьбу до тип пір, поки не зможе заявити про власну переконливу перемогу, особливо зважаючи на американську військову перевагу.

За даними WSJ, останніми днями заяви Трампа щодо війни були суперечливими. Минулого тижня він говорив про необхідність "беззастережної капітуляції" Іран і не відкинув можливість введення сухопутних військ. Водночас в інтерв'ю The New York Times заявив, що далекий від рішення відправляти війська.

Раніше Трамп допустив, що війна може завершитися досить швидко, але водночас підкреслив, що США здатні піти ще далі у своїх діях. Також президент публічно натякав і говорив помічникам у приватних розмовах, що може підтримати ліквідацію нового верховного лідера Ірану, молодшого Хаменеї, якщо той не погодиться на вимоги Вашингтона.

Яку позицію займають радники президента щодо війни?

Вище загадані заяви американського лідера пролунали на тлі різких коливань цін на нафту, що викликало занепокоєння серед союзників Трампа через можливі економічні та політичні наслідки війни. За словами джерел, частина його радників останніми днями закликала підготувати план виходу США з конфлікту та представити ситуацію так, ніби військові вже досягли основних цілей.

Хоча значна частина консервативних виборців спочатку підтримала операцію, деякі радники побоюються, що затяжна війна може зменшити цю підтримку.

Зауважте! Опитування, з якими ознайомили Трампа, показують, що більшість американців виступає проти війни.

Водночас команда президента дійшла висновку, що необхідно, мовляв, активніше працювати з громадською думкою, переконуючи американців у необхідності конфлікту, особливо на тлі зростання цін на пальне.

Радники також занепокоєні тим, що вартість нафти піднімалася вище 100 доларів за барель. Крім того, до Білого дому зверталися республіканці, які хвилюються через економічні наслідки війни напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Як Україна надає підтримку країнам Перської затоки?