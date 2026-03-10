Про це повідомляє видання CNN.

Що відомо про вимоги, які висунув Іран?

З 10 березня будь-які арабські чи європейські країни отримають "повне право та свободу" транзиту через Ормузьку протоку, якщо виженуть ізраїльських та американських послів зі своєї країни й розірвуть з ними відносини.

Відомо, що через цей вузький водний шлях, завширшки близько 34 кілометри, проходить п'ята частина усіх світових поставок нафти. Нині протока є критичним місцем зі значним ризиком для світових ринків.

Збройний конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном призвів до подорожчання нафти. На це вплинули майже закрита Ормузька протока та скорочення видобутку нафти на Близькому Сході.

Як коментують у США перекриття Ормузької протоки?