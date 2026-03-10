Об этом сообщает издание CNN.

Что известно о требованиях, которые выдвинул Иран?

С 10 марта любые арабские или европейские страны получат "полное право и свободу" транзита через Ормузский пролив, если выгонят израильских и американских послов из своей страны и разорвут с ними отношения.

Известно, что через этот узкий водный путь, шириной около 34 километров, проходит пятая часть всех мировых поставок нефти. Сейчас пролив является критическим местом со значительным риском для мировых рынков.

Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном привел к подорожанию нефти. На это повлияли почти закрытый Ормузский пролив и сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке.

Как комментируют в США перекрытие Ормузского пролива?