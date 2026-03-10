США надеются, что не придется применять критические подходы. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

О чем предупредил американский президент Иран?

По словам американского президента, любая попытка Ирана перекрыть поток нефти через стратегический пролив будет иметь жесткий ответ Вашингтона.

Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого,

– заявил Трамп.

Он также добавил, что американские силы могут уничтожить ряд "легкодоступных целей" на территории Ирана, после чего восстановление страны станет практически невозможным. Он выразил надежду, что Америке не придется прибегать к таким шагам.

Трамп назвал свое предупреждение "подарком США Китаю и другим странам", которые активно используют Ормузский пролив для транспортировки нефти, и выразил надежду, что этот жест будет должным образом оценен.

Какова ситуация в Ормузском проливе?