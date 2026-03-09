Об этом президент Франции написал в соцсети X, находясь с визитом на Кипре.

Что планирует сделать Франция?

Франция планирует оборонительную миссию для восстановления прохода через Ормузский пролив. Цель операции заключается в обеспечении безопасности международных морских путей и предотвращении дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Однако миссия не предусматривает наступательных действий и направлена исключительно на оборону.

Макрон отметил, что для обеспечения безопасности важных водных путей будет проведена оборонная морская операция ЕС "Аспидес". Она включает сопровождение коммерческих судов и применение силы исключительно в оборонных целях.

Важно! Операция "Аспидес" существует с февраля 2024 года и была создана для защиты судоходства от атак хуситов в Красном море, Баб-эль-Мандебе и Персидском заливе. В рамках французского председательства в G7 Макрон инициировал координацию на уровне глав государств и правительств для решения проблем энергетической безопасности.

Ранее сообщалось о том, что 3 марта Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил закрытием Ормузского пролива. Такие действия Ирана могут остановить пятую часть мирового экспорта нефти. Впоследствии США опровергли закрытие пролива. Они также отметили, что не обнаружено признаков минирования или патрулирования Ираном.

