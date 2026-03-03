Об этом сообщает издание The Times of Israel и журналистка Fox News.

Какая ситуация сейчас в Ормузском проливе?

В понедельник, 2 марта, иранские СМИ распространили заявление командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана в котором он утверждал, что Ормузский пролив закрыт, а любое судно, которое попытается пройти через него будет сожжено.

Это произошло после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате израильского удара.

Важно! Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта нефти из стран Персидского залива. Закрытие пролива может привести к остановке около пятой части мирового экспорта нефти и вызвать резкий рост цен на нефть.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке судна, находившиеся в акватории пролива, начали получать предупреждения от Корпуса стражей исламской революции о его возможном закрытии. По данным агентства Reuters, по меньшей мере 150 нефтяных танкеров остановились и ожидают в открытом море.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в тот же день заявлял, что Тегеран не планирует перекрывать пролив.

Что на эти заявления говорят в США?

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на информацию от Центрального командования Вооруженных сил США сообщила, что Ормузский пролив остается открытым, несмотря на заявления Корпуса стражей исламской революции.

Сейчас Иран не осуществляет патрулирование в этом районе. Также не зафиксировано признаков минирования акватории.

80 процентов их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесло бы ущерб Ирану и его ключевому союзнику,

– добавила журналистка.

Почему Иран манипулирует Ормузским проливом?