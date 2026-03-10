В Ірані також пригрозили, що зупинять поставку нафти через Ормузьку протоку. Про це пише BBC.

Що заявили КВІР?

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що тільки Іран визначатиме, коли завершиться війна, і пригрозив перекрити експорт нафти з регіону. У Тегерані попередили, що не дозволять вивезти жодного літра нафти, поки США та Ізраїль продовжують завдавати ударів по території Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що бойові дії проти Ірану розвиваються швидше, ніж очікувалося, і можуть завершитися найближчим часом.

Ще 28 лютого, у перший день військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що КВІР нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Згодом, у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

10 березня в Ірані заявили, що країни матимуть необмежений прохід через Ормузьку протоку, але за однієї умови. Йдеться про розірвання будь-яких дипломатичних відносин з Ізраїлем та США.

Як США та союзники намагаються розв'язати проблему із Ормузькою протокою?