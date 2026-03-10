В Иране также пригрозили, что остановят поставку нефти через Ормузский пролив. Об этом пишет BBC.

Что заявили КСИР?

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что только Иран будет определять, когда завершится война, и пригрозил перекрыть экспорт нефти из региона. В Тегеране предупредили, что не позволят вывезти ни одного литра нефти, пока США и Израиль продолжают наносить удары по территории Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что боевые действия против Ирана развиваются быстрее, чем ожидалось, и могут завершиться в ближайшее время.

Еще 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана, сообщалось, что КСИР якобы запретил судам проходить через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Впоследствии, в КСИР подтвердили угрозу открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти через пролив.

10 марта в Иране заявили, что страны будут иметь неограниченный проход через Ормузский пролив, но при одном условии. Речь идет о разрыве любых дипломатических отношений с Израилем и США.

