Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких американских чиновников и экс-чиновников.
Смотрите также "Много блестящей работы": Трамп заявил, что война с Ираном "почти завершена"
При каком условии Трамп согласится на ликвидацию Хаменеи младшего?
Источники издания сообщили, что сейчас администрация Трампа считает нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи продолжателем "жесткой линии" правления своего отца. Американцы уверены, что тот не стремится искать компромиссов.
По словам собеседников WSJ, выполнение потенциальной операции по устранению нового иранского лидера может быть поручено Израилю.
Интересно! Ранее Трамп заявлял, что хочет лично участвовать в определении нового иранского лидера, тем временем назвав Хаменеи-младшего "ничтожеством". Также в США пригрозили, что новый лидер Ирана "долго не протянет", кто бы им ни стал.
Что известно о новом верховном лидере Ирана?
8 марта Ассамблея экспертов, в состав которой входят 88 высокопоставленных шиитских священнослужителей, выбрали преемника покойного Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи.
Один из экспертов Ассамблеи заметил, что сына убитого Хаменеи давно считали его преемником, однако тот последние несколько лет почти не появлялся в публичном пространстве.
Известно, что Моджтаба Хаменеи долгое время был влиятельным лицом за кулисами власти – он руководил военными и разведывательными операциями и имел связи с Корпусом стражей Исламской революции.
Кроме того, Моджтаба известен как преподаватель во влиятельных шиитских духовных семинариях.
Аналитики считают, что сын покойного Хаменеи будет несколько сговорчивее своего отца, который отличился жесткой политикой.