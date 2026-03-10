Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на кількох американських чиновників та експосадовців.

За якої умови Трамп погодиться на ліквідацію Хаменеї молодшого?

Джерела видання повідомили, що нині адміністрація Трампа вважає нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї продовжувачем "жорсткої лінії" правління свого батька. Американці впевнені, що той не прагне шукати компромісів.

За словами співрозмовників WSJ, виконання потенційної операції з усунення нового іранського лідера може бути доручене Ізраїлю.

Цікаво! Раніше Трамп заявляв, що хоче особисто брати участь у визначенні нового іранського лідера, тим часом назвавши Хаменеї-молодшого "нікчемою". Також у США пригрозили, що новий лідер Ірану "довго не протягне", хто б ним не став.

Що відомо про нового верховного лідера Ірану?