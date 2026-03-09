Про це пише видання The New York Times.

Що відомо про нового очільника Ірану?

Син нещодавно вбитого Алі Хаменеї Сеєд Моджтаба Хаменеї довгий час залишався впливовою постаттю у тіні влади. У структурі офісу батька він координував військові та розвідувальні операції, а також мав тісні зв'язки з Корпусом вартових Ісламської революції – там його вважали фаворитом.

Довідково! Корпус вартових ісламської революції був створений як ідеологічна структура для захисту Ісламської республіки та її кордонів, а також для підтримки безпеки у випадку дезертирства або спроб перевороту армії.



З часом корпус перетворився на потужну політичну, військову та економічну силу. Управління структури спрямовує балістичні ракети та безпілотники для атак на Ізраїль, арабські країни Перської затоки, а також американські бази та посольства в регіоні. Це відбувається на тлі масованих авіаударів США та Ізраїлю, які тривають з 28 лютого й до сьогодні.

На відміну від батька, який очолив країну без повного релігійного статусу, 56-річний Моджтаба Хаменеї на момент свого сходження вже мав усі релігійні повноваження аятоли. Також він відомий як викладач у впливових шиїтських духовних семінаріях.

Водночас його особистість та політичні погляди залишаються невідомими, оскільки молодший Хаменеї вів досить непублічний спосіб життя.

Експерт з питань Ірану та шиїтського ісламу в Університеті Джонса Гопкінса Валі Реза Наср зауважив, що призначення Моджтаби Хаменеї є продовженням політичної лінії його батька. За його словами, молодший Хаменеї краще за всіх інших кандидатів підготовлений до швидкої консолідації влади та встановлення контролю над системою. Також експерт додав, що Моджтабу давно вважали можливим наступником, однак протягом останніх декількох років він майже не з'являвся у публічному просторі.

Водночас, за словами трьох високопоставлених іранських посадовців, обізнаних із процесом відбору та близьких до Хаменеї, покійний аятола раніше давав зрозуміти радникам, що не хоче передавати свою посаду синові. Він пояснював це тим, що не прагне перетворювати цю посаду на спадкову.

Важливо! Ісламська революція 1979 року врешті повалила монархію, пообіцявши покласти край передачі влади за спадком та повернути її народу.

Втім, видання зауважило, що рішення високопоставлених священнослужителів, гвардійців та впливових політиків, зокрема голови Ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані, про призначення Хаменеї молодшого на посаду свідчить про згуртування влади в часи гострої кризи та війни.

На посаду Хаменеї молодшого призначили 88 високопоставлених шиїтських священнослужителів, які входять до складу Асамблеї експертів.

У вівторок, 3 березня, під час обговорення асамблеєю нового лідера, Ізраїль завдав удару по будівлі в Кумі – одному з головних центрів шиїтського ісламу, де зазвичай проходять голосування. Однак іранське видання Fars News повідомило, що під час удару будівля була порожня.

Відомо, що високопосадовці Ірану наполягали на призначені на посаду верховного лідера Моджтаби Хаменеї, аргументуючи це тим, що у нього є відповідна кваліфікація для керівництва країною. Деякі священнослужителі заявили, що після того, як аятола був убитий Америкою та Ізраїлем, вибір Моджтаби вшанує його спадщину.

Моджтаба зараз найрозумніший вибір, оскільки він добре знайомий з управлінням та координацією силових і військових апаратів. Він уже керував цим,

– сказав в інтерв'ю Мехді Рахматі, аналітик з Тегерана.

Водночас Рахматі припускає, що це призначення може посилити розкол у суспільстві, яке й без того вже "глибоко розділене", оскільки багато іранців рішуче виступають проти влади Ісламської республіки. "Частина громадськості негативно та рішуче відреагує на це рішення, і воно викличе негативну реакцію", – додав він.

Видання пише, що покійний аятола мав остаточне слово в усіх ключових питаннях держави. Він проявляв мінімальну гнучкість у питаннях внутрішніх реформ й майже не йшов на поступки під час переговорів зі Штатами щодо ядерної програми. У січні він віддав наказ про жорстокі репресії проти загальнонаціональних протестів, які вимагали завершення його правління. Правозахисні організації впевнені, число загиблих зросте після завершення ретельної перевірки.

Асамблея експертів розглядала на посаду верховного лідера й інших кандидатів. Серед них були: Аліреза Арафі, священнослужитель і юрист, який був членом триособової перехідної ради керівництва, названої на честь убивства аятоли Хаменеї, та Сейєд Хасан Хомейні, онук батька-засновника ісламської революції, аятоли Рухолли Хомейні. Обидвох кандидатів вважають поміркованими. Але Сейєд Хасан Хомейні близький до реформістської фракції в Ірані, яка наразі фактично відійшла від політичної боротьби.

Деякі аналітики вважають, що Хаменеї молодший, на відміну від свого батька, може схилятись до реформ, оскільки належить до більш прагматичного покоління священнослужителів.

Втім, наразі достеменно невідомо як Вашингтон поставився до такої зміни влади. На нещодавній пресконференції президент Трамп заявив, що багато людей, яких його уряд вважав потенційними лідерами Ірану, були вбиті з початку бойових дій. "Досить скоро ми нікого не знатимемо", – сказав він.

На запитання про найгірший сценарій в Ірані американський лідер відповів: "Гадаю, найгіршим буде те, що ми це зробимо, і хтось візьме на себе цю відповідальність, такий самий поганий, як і попередня людина. Так, це може статися. Ми не хочемо, щоб це сталося".

Кого США ліквідували з початку операції в Ірані?