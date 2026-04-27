Про переміщення російського судна повідомляє NBC NEWS. Вони вистежили рух мільярдера через сайти відслідковування трафіку Vesselsidender і Marinetraffic.

Що відомо про яхту Мордашова?

142-метрова суперяхта Nord покинула Дубай 24 квітня і попрямувала до Оману. В ніч на 25 квітня вона пройшла протоку, крізь яку Іран майже не пропускає кораблі. NBC News повідомляють, що яхта була не одна. З нею були два танкерами, що перебувають під санкціями США, п'ять вантажних кораблів (серед яких одне іранське судно) та оманський пасажирський пором.

Нагадаємо, що з початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки. У відповідь Сполучені Штати розпочали морську блокаду іранських портів та берегових ліній, а також попередили, що будуть переслідувати кораблі іранського "тіньового флоту" у міжнародних водах. 17 квітня іранська сторона оголосила про відкриття Ормузу для суден після того, як Ізраїль погодився на 10-денне перемир'я з терористичною організацією"Хезболла", але незабаром Іран відкликав дозвіл.

Хто такий Олексій Мордашов?

Олексій Мордашов, власник "Сєвєрсталі", є найбагатшим путінським олігархом. Він з великим відривом є першим серед росіян, за версією журналу Forbes. Офіційні його статки сягають понад 37 мільярдів доларів. Це перший випадок в історії рейтингу, коли капітал російського олігарха перетнув позначку в 30 мільярдів доларів.

Мільярдер перебуває під санкціями Європейського Союзу, США та Великої Британії. Його яхта "Nord" була побудована на німецькій верфі та перереєстрована в Росії вже після введення обмежень.

Зверніть увагу! У розмові з 24 Каналом політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, як російські олігархи допомагають Кремлю та наскільки важливі санкції проти них. Як він зазначив, що обмеження проти них вводять з єдиною метою, щоб олігархи не могли надавати військово-дипломатичну допомогу Росії. Такі люди, гроші яких перебувають за кордоном, вкладають їх у підтримку путінського режиму. Куратори з ФСБ прямо кажуть їм, що оплачувати. Є приклад, який викрили правоохоронці у Німеччині. Олексій Мордашов оплатив провідному німецькому журналісту книгу, у якій мали вихваляти Путіна.

Які останні новини про Ормузьку протоку?

Згідно з даними МЕА, дефіцит зрідженого природнього газу в період з 2026 по 2030 рік може досягти 120 мільярдів кубометрів через війну на Близькому Сході. Світовий ринок природного газу залишатиметься напруженим, оскільки конфлікт на Близькому Сході продовжує порушувати постачання.

Іран встановив нові міни в Ормузькій протоці. Президент Трамп наказав ВМС США знищувати іранські судна, що намагаються мінувати протоку.

США та Ізраїль вже два місяці ведуть війну проти Ірану, яка впливає на світову економіку та політичну ситуацію. Україна активно підтримує США в цій війні, надаючи технологічну допомогу та експертів, що поліпшує її міжнародний імідж.