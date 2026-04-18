Тепер, щоб пройти Ормузькою протокою, судна знову мають отримати дозвіл від Тегерана. Про це заявив речник Центрального командування Ірану, пишуть Mehr News Agency та WANA.

Що відомо про чергове закриття Ормузької протоки Іраном?

Транзит через Ормузьку протоку повернувся до попереднього режиму жорсткого військового контролю. У Тегерані пояснили такі кроки повторними порушеннями з боку США та піратством під прикриттям блокади.