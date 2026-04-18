Позицію країни озвучив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї в етері державного телебачення, пише The Wall Street Journal.

Чи передасть Іран уран для США?

Іран заявив, що не відправлятиме свої запаси збагаченого урану за кордон, спростовуючи заяви президента США. Країна дотримується власної позиції стосовно збереження контролю над своїми ядерними активами.

Так само, як іранська земля важлива та священна для нас, так само є і збагачений уран… Передача урану до США не була для нас варіантом,

– сказав речник іранського зовнішньодипломатичного відомства.

Він також заперечив повідомлення про потенційне остаточне припинення збагачення урану, назвавши подібні заяви частиною медіакампанії, спрямованої на вплив на переговірників та формування ходу переговорів.

Що заявляв Трамп про уран?

Дональд Трамп нещодавно повідомляв про намір Ірану відмовитися від збагачення урану задля припинення вогню, що американський президент розцінює як можливий прорив у затяжних переговорах з Тегераном.

За даними ЗМІ, він заявляв, що значну частину ключових умов потенційної угоди сторони вже погодили. Президент США уточнював, що не планує розблоковувати заморожені іранські активи, попри такі успіхи.

До цього американський президент запевняв, що Іран, мовляв, готовий відмовитися від розробки ядерної зброї на щонайменше 20 років і передати запаси збагаченого урану США, і висловив сподівання на угоду.

Яка ситуація у регіоні?