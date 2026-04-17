Про це йдеться у матеріалі Axios. Відповідну інформацію виданню повідомили два американські чиновники та джерела, обізнані з перебігом перемовин.

Чого хочуть США від Ірану у межах переговорів про мир?

Співрозмовники зазначили, що переговори США та Ірану цього тижня демонструють поступовий прогрес, однак між сторонами залишаються суттєві розбіжності. У разі досягнення домовленості бойові дії можуть припинитися, хоча це може викликати критику з боку противників угоди з Іраном у США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські та іранські перемовники можуть провести другий раунд зустрічей уже 18 і 19 квітня. Очікується, що переговори відбудуться в Ісламабаді, ймовірно в неділю. Посередником виступає Пакистан за підтримки Єгипту та Туреччини.

Одним із пріоритетів адміністрації Трампа є недопущення доступу Ірану до майже 2 тисяч кілограмів збагаченого урану, що зберігається на підземних ядерних об'єктах, зокрема близько 450 кілограмів із рівнем збагачення 60%.

Водночас Іран наполягає на отриманні фінансових ресурсів. Сторони обговорюють, що станеться з ядерними матеріалами, який обсяг активів буде розморожено та на яких умовах Тегеран зможе використовувати ці кошти.

На ранньому етапі переговорів США були готові розблокувати 6 мільярдів доларів для закупівлі продовольства, медикаментів та гуманітарних товарів, однак Іран вимагав 27 мільярдів доларів. Наразі обговорюється компромісна сума у 20 мільярдів доларів. Один з американських чиновників назвав обмін грошей на уран лише "одним із багатьох варіантів".

Що може бути з ядерним матеріалом Ірану?

США також наполягають на передачі всіх ядерних матеріалів до своєї юрисдикції, тоді як Іран погоджується лише на їхнє розбавлення всередині країни. Компромісний варіант передбачає, що частину високозбагаченого урану можуть передати третій країні, а частину – знизити в концентрації під міжнародним контролем.

Окрім цього, сторони обговорюють меморандум про взаєморозуміння, який включає "добровільний" мораторій на збагачення урану. США пропонують 20 років, тоді як Іран – 5 років. Переговори щодо цього тривають.

Документ також передбачає, що Іран зможе використовувати ядерні реактори для виробництва медичних ізотопів, але всі ядерні об'єкти мають бути розташовані над землею, а наявні підземні – виведені з експлуатації.

Окремо обговорюється питання Ормузької протоки, однак і тут зберігаються значні розбіжності. Невідомо, чи охоплює угода питання балістичних ракет Ірану та його підтримки регіональних союзників, на чому раніше наполягали Ізраїль та частина американських політиків.

У Білому домі заявили, що переговори були "продуктивними", але відмовилися розкривати деталі. Сенатор Ліндсі Грем повідомив, що Трамп особисто контактував з іранською стороною, і розмова була напруженою.

Сам Трамп заявив, що Іран нібито погодився взяти на себе зобов'язання не створювати ядерну зброю та передати США свої запаси збагаченого урану.

Ми дуже близькі до укладення угоди. Якщо домовленості не буде – бойові дії відновляться,

– наголосив він.

При цьому Трамп додав, що готовий продовжити режим припинення вогню після 21 квітня за потреби.

Тим часом посередники з Пакистану, Єгипту та Туреччини планують провести зустріч із представниками Саудівської Аравії на полях дипломатичного форуму в Туреччині, щоб обговорити подальші кроки щодо укладення угоди.

До речі, політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив в етері 24 Каналу, що, хоча знищення іранського режиму було важливим, Трамп прорахувався в стратегічних наслідках. Наразі, на думку експерта, немає можливостей для абсолютного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

