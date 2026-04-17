Про це в етері телеканалу Fox News розповів американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Цікаво США відкрили "полювання" на іранські танкери по всьому світу

Чому Трамп накричав на представників Ірану?

Ліндсі Грем розповів, що Дональд Трамп безпосередньо веде переговори з іранськими представниками. За словами сенатора, глава Білого дому розмовляв телефоном з іранцями кілька днів тому, і розмова стала досить напруженою.

Настільки, що Трамп голосно сказав Ірану, що станеться, якщо вони продовжуватимуть грати в ігри. У нього справді зник голос. Я б не хотів бути іранцем, який перебуває на іншому кінці цієї бесіди,

– сказав Грем.

Республіканець зізнався, що особиста участь президента США у переговорах для нього стала несподіванкою.

До речі, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу висловив думку, Дональд Трамп опинився у безвихідній ситуації після того, як майже півтора місяця тому розпочав разом з Ізраїлем операцію проти Ірану. За словами експерта, конфлікт матиме безпосередній вплив на внутрішньополітичну ситуацію та особисто Трампа, особливо напередодні проміжних виборів, які мають відбутися восени 2026 року.

Яка ситуація із переговорами між США та Іраном?