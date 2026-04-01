Відтепер під блокаду потрапляють всі іранські судна та судна під санкціями незалежно від їхнього місцезнаходження. Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на Військово-морські сили США.
Що відомо про блокаду іранських танкерів Америкою?
У командуванні зазначили, що перевірятимуть і затримуватимуть судна, підозрювані у перевезенні контрабанди, зокрема зброї, безпілотників та товарів подвійного призначення, а також у транспортуванні нафти, яка підтримує економіку Ірану.
Після введення обмежень значна частина суден, які намагалися пройти через Ормузьку протоку, зупинилася або змінила курс, що фактично паралізувало рух у регіоні. На цьому тлі світові лідери закликають до якнайшвидшого відновлення судноплавства, адже затримка поставок енергоносіїв може спровокувати глобальну продовольчу та енергетичну кризу. Ціна на нафту марки Brent вже зросла більш ніж на 4,5% і перевищила 99 доларів за барель.
Як пише Bloombeg, переговори між США та Іраном щодо можливої мирної угоди можуть тривати до шести місяців. Ормузька протока залишається одним із найважливіших питань, яке не вдалося врегулювати.
Сторони обговорюють продовження режиму припинення вогню, щоб створити умови для дипломатичного врегулювання. Країни Перської затоки наполягають, що будь-яка угода має передбачати обмеження для Тегерана, зокрема щодо ядерної програми та розвитку балістичних ракет. Водночас вони виступають проти ескалації бойових дій і закликають до продовження переговорів.
Важливо! Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу зазначив, що Трамп має намір блокувати Ормузьку протоку, щоб змусити Іран вести переговори. Проте, США перебувають у складній ситуації, оскільки не готові до наземної операції в Ірані, аби змінити там політичний режим, але й вийти з Близького Сходу вже не можуть.
Війна в Ірані: останні новини
16 квітня стало відомо, що Міністерство фінансів США ввело нові санкції проти Ірану, включаючи понад два десятки підприємців, компаній та суден, пов'язаних з експортом нафти та природного газу. США попереджають про можливість введення вторинних санкцій проти країн, які продовжують фінансові операції з Іраном, на фоні можливого відновлення переговорів у Пакистані щодо завершення війни.
15 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном "дуже близька до завершення", але остаточно ще не завершена. Він запевнив, що не планує відновлювати бойові дії, але Америка продовжить тиск на Іран, включаючи морську блокаду іранських портів.
Крім того, США та Іран продовжують дипломатичні перемовини для врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Президент Трамп повідомив, що головною перешкодою залишається ядерне питання.