Відтепер під блокаду потрапляють всі іранські судна та судна під санкціями незалежно від їхнього місцезнаходження. Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на Військово-морські сили США.

Що відомо про блокаду іранських танкерів Америкою?

У командуванні зазначили, що перевірятимуть і затримуватимуть судна, підозрювані у перевезенні контрабанди, зокрема зброї, безпілотників та товарів подвійного призначення, а також у транспортуванні нафти, яка підтримує економіку Ірану.

Після введення обмежень значна частина суден, які намагалися пройти через Ормузьку протоку, зупинилася або змінила курс, що фактично паралізувало рух у регіоні. На цьому тлі світові лідери закликають до якнайшвидшого відновлення судноплавства, адже затримка поставок енергоносіїв може спровокувати глобальну продовольчу та енергетичну кризу. Ціна на нафту марки Brent вже зросла більш ніж на 4,5% і перевищила 99 доларів за барель.

Як пише Bloombeg, переговори між США та Іраном щодо можливої мирної угоди можуть тривати до шести місяців. Ормузька протока залишається одним із найважливіших питань, яке не вдалося врегулювати.

Сторони обговорюють продовження режиму припинення вогню, щоб створити умови для дипломатичного врегулювання. Країни Перської затоки наполягають, що будь-яка угода має передбачати обмеження для Тегерана, зокрема щодо ядерної програми та розвитку балістичних ракет. Водночас вони виступають проти ескалації бойових дій і закликають до продовження переговорів.

Важливо! Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу зазначив, що Трамп має намір блокувати Ормузьку протоку, щоб змусити Іран вести переговори. Проте, США перебувають у складній ситуації, оскільки не готові до наземної операції в Ірані, аби змінити там політичний режим, але й вийти з Близького Сходу вже не можуть.

