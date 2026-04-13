На це в етері 24 Каналу вказав військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зазначивши, що Ірану перекрити Ормузьку протоку дуже просто.

Для військових кораблів США буде загроза

США заявили, що не пропускатимуть тепер через протоку ті судна, яким давав дозвіл на прохід Іран. Мовиться зокрема про ті, які прямували до Китаю.

В протоці розташований острів Ормуз. Ширина коридору, по якому можуть проходити танкери, становить 2 – 3 кілометри. На узбережжі є гори, які глибоко простягаються вздовж Ірану. Вся лінія берега ламана, тому в ній, як пояснив військовий експерт, приховати безекіпажний катер відносно легко. А значить і блокувати протоку Тегерану неважко.

Для тих, хто прямуватиме через цю протоку без дозволу, це становитиме великий ризик. Уявімо, що американський військовий корабель підійде до протоки, аби зупинити певний танкер, то для нього існуватиме величезна загроза для ударів з території Ірану,

– наголосив Нарожний.

Зі слів військового експерта, такі дії лише посилять загострення. Нині Іран пропускає лише ті судна, які платять оголошений ним грошовий внесок. Тепер до блокування Ормузької протоки доєдналися США. Ясності в ситуацію на Близькому Сході це не додало. Нарожний озвучив, що нафтові танкери рухаються повільно, відвернутися швидко від удару і захиститися не здатні.

США у безвиході: що на це вказує?

Війна в Ірані, на думку військового експерта, наразі перебуває в холодній фазі. Бомбардування країни нині зупинилися. Але, за його переконанням, Сполучені Штати можуть відновити їх у будь-яку мить, адже мають великий запас керованих авіабомб.

Однак американська армія протягом декількох тижнів гатила по Ірану, але домогтися зміни там політичного режиму Вашингтон не зміг. Зі слів Нарожного, США наразі до проведення наземної операції в Ірані не готові, уточнивши, що це з огляду на особливості місцевості, буде війна в гірських умовах.

Це для них означатиме величезні людські жертви, США втрачатимуть піхоту. А Трамп, нагадаю, йшов на вибори під гаслом, що ніяких нових війн й втрат солдатів за кордоном не буде. Вони завели 50 тисяч військових, але цієї кількості для того, аби зупинити війну і змінити в Ірані режим, недостатньо,

– вважає Нарожний.

Він нагадав, що коли була операція під назвою "Буря в пустелі" у 90-ті роки, то кількість угруповання становила від 250 тисяч бійців і долучені були країни НАТО. А сьогодні коаліції у війні проти іранського політичного режиму немає.

Тому, як підсумував військовий експерт, США нині перебувають у невтішній ситуації: вийти з Близького Сходу вони вже не можуть, бо Іран блокує Ормузьку протоку, а американцям потрібні дешеві нафтопродукти; до проведення сухопутної операції – не готові. Тож, який би крок далі не зробив Вашингтон, стан справ для нього, зі слів військового експерта, тільки погіршуватиметься.

