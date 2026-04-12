У пості в соцмережі Дональд Трамп підбив підсумки переговорів з Іраном у Пакистані. За словами політика, більшість питань вдалося узгодити, але головне – ядерне питання – ні.

Як Трамп реагує на провал переговорів з Іраном?

Американський лідер повідомив, що США негайно почнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки.

Окрім того, він наказав флоту виявляти та зупиняти кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило Ірану "збір" за прохід Ормузькою протокою.

Ніхто, хто платить незаконні побори, не матиме безпечного проходу у відкритому морі,

– пригрозив Трамп.

Він пообіцяв, що США почнуть знищувати міни, які Іран розмістив у протоці.

Президент США попередив, що "будь-який іранець, який відкриє вогонь по нас або по мирних суднах, буде ліквідований".

Трамп уточнив, що блокада почнеться найближчим часом, і до неї долучаться інші країни.

Ірану не дозволять заробляти на цьому незаконному вимаганні. Вони хочуть грошей і, що важливіше, – ядерної зброї.

– заявив політик.

Він додав, що у певний момент американські сили будуть повністю покінчити з тим, що залишилося від Ірану.