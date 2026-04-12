За його словами, Америка в будь-якому разі переможе. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами біля Білого дому, інформує SkyNews та Clash Report.

Що заявив Трамп про переговори з Іраном?

Глава Білого дому заявив, що для нього "не має значення", буде досягнута угода з Іраном чи ні. За його словами, США в будь-якому разі переможуть.

Ми виграємо, що б не сталося, ми виграємо. Побачимо, що буде. Можливо, вони укладуть угоду, а може й ні. Це не має значення. З точки зору Америки, ми виграємо,

– заявив президент США.

До слова, це вперше за 47 років, коли відбулася така зустріч на високому рівні між посадовцями США та Ірану.

Трамп вкотре повторив свої попередні слова про те, що США нібито повністю знищили іранські військово-повітряні сили, військово-морські сили та керівництво країни.

За словами Трампа, все що залишилося – це лише питання відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США працюють над забезпеченням вільного проходу суден через Ормузьку протоку. За його словами, США роблять це від імені тих країн, які "або бояться, або слабкі, або скупі".

