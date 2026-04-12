У Вашингтоні також пригрозили жорсткими діями проти іранських суден та інфраструктури. Про це пише Clash Report.

Дивіться також Результат не має значення, ми виграємо, – Трамп про переговори з Іраном

Що відомо про результати переговорів?

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном загалом були успішними, однак головне питання – ядерна програма – залишилося невирішеним.

Отже, зустріч пройшла добре, більшість пунктів були узгоджені, але єдине питання, яке справді мало значення – ядерне, – ні,

– наголосив Трамп.

Американський лідер підкреслив, що саме ядерні амбіції Тегерана залишаються головною перешкодою для досягнення остаточної угоди. За його словами, Іран не демонструє готовності відмовитися від прагнення отримати ядерну зброю.

Трамп також звинуватив Іран у невиконанні обіцянок щодо відкриття Ормузької протоки, що вже вплинуло на світову економіку.

"Іран пообіцяв відкрити Ормузьку протоку і свідомо не зробив цього. Це спричинило тривогу, дестабілізацію та біль для багатьох людей і країн у всьому світі", – зазначив він.

Крім того, президент США заявив, що дії Тегерана порушують міжнародне право і завдають шкоди його репутації на глобальному рівні. Він також заявив, що через це Іран "ніколи не матиме ядерної зброї".

Що буде далі?

На тлі провалу переговорів Дональд Трамп оголосив про початок підготовки до блокади Ормузької протоки. За його словами, Військово-морські сили США невдовзі почнуть контролювати всі судна, які намагатимуться пройти через цей стратегічний маршрут.

Американські військові отримали наказ перевіряти та перехоплювати судна в міжнародних водах, якщо вони сплачували Ірану за прохід. Також планується знищення морських мін, які, за словами Трампа, могли бути встановлені іранською стороною.

Президент США наголосив, що жодне судно, яке співпрацює з Іраном у цьому питанні, не матиме гарантій безпеки.

Будь-який іранець, який відкриє вогонь по нас або по мирних суднах, буде знищений! Іран знає краще за всіх, як завершити цю ситуацію, яка вже спустошила їхню країну,

– заявив він.

Трамп також підкреслив, що блокада розпочнеться найближчим часом і може здійснюватися за участю інших країн. За його словами, США не дозволять Ірану отримувати прибуток від контролю над міжнародним водним шляхом.

У Вашингтоні додали, що американські військові перебувають у повній готовності до подальших дій у разі загострення ситуації.

Чому переговори провалилися?