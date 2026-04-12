В Вашингтоне также пригрозили жесткими действиями против иранских судов и инфраструктуры. Об этом пишет Clash Report.

Что известно о результатах переговоров?

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном в целом были успешными, однако главный вопрос – ядерная программа – остался нерешенным.

Итак, встреча прошла хорошо, большинство пунктов были согласованы, но единственный вопрос, который действительно имел значение – ядерное, – нет,

– подчеркнул Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что именно ядерные амбиции Тегерана остаются главным препятствием для достижения окончательного соглашения. По его словам, Иран не демонстрирует готовности отказаться от стремления получить ядерное оружие.

Трамп также обвинил Иран в невыполнении обещаний по открытию Ормузского пролива, что уже повлияло на мировую экономику.

"Иран пообещал открыть Ормузский пролив и сознательно не сделал этого. Это вызвало тревогу, дестабилизацию и боль для многих людей и стран во всем мире", – отметил он.

Кроме того, президент США заявил, что действия Тегерана нарушают международное право и наносят ущерб его репутации на глобальном уровне. Он также заявил, что из-за этого Иран "никогда не будет иметь ядерного оружия".

Что будет дальше?

На фоне провала переговоров Дональд Трамп объявил о начале подготовки к блокаде Ормузского пролива. По его словам, Военно-морские силы США вскоре начнут контролировать все суда, которые будут пытаться пройти через этот стратегический маршрут.

Американские военные получили приказ проверять и перехватывать суда в международных водах, если они платили Ирану за проход. Также планируется уничтожение морских мин, которые, по словам Трампа, могли быть установлены иранской стороной.

Президент США отметил, что ни одно судно, которое сотрудничает с Ираном в этом вопросе, не будет иметь гарантий безопасности.

Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет уничтожен! Иран знает лучше всех, как завершить эту ситуацию, которая уже опустошила их страну,

– заявил он.

Трамп также подчеркнул, что блокада начнется в ближайшее время и может осуществляться с участием других стран. По его словам, США не позволят Ирану получать прибыль от контроля над международным водным путем.

В Вашингтоне добавили, что американские военные находятся в полной готовности к дальнейшим действиям в случае обострения ситуации.

