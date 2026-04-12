Об этом сообщают Reuters і CBS News.

Что известно о переговорах США и Ирана?

Это была первая прямая встреча США и Ирана за более чем десять лет и первые переговоры на высшем уровне со времен Исламской революции 1979 года.

Reuters уже назвали переговоры марафонскими, ведь они продолжались 21 час.

Ни один из членов американской делегации не остался в Пакистане после этого раунда переговоров, а официальные лица сообщили CBS News, что Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и техническая команда также вылетели из Исламабада,

– пишут медиа.