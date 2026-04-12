Про це повідомляють Reuters і CBS News.

Що відомо про переговори США й Ірану?

Це була перша пряма зустріч США та Ірану за понад десять років і перші переговори на найвищому рівні з часів Ісламської революції 1979 року.

Reuters уже назвали переговори марафонськими, адже вони тривали 21 годину.

Жоден із членів американської делегації не залишився в Пакистані після цього раунду переговорів, а офіційні особи повідомили CBS News, що Джаред Кушнер, Стів Віткофф та технічна команда також вилетіли з Ісламабада,

– пишуть медіа.

Довідка. Переговори між США й Іраном розпочалися у суботу, 11 квітня. Спершу говорили віцепрезидент США Джей Ді Венс і пакистанці, потім до них доєдналися спікер іранського парламенту Мохаммед-Багер Галібаф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.