Об этом сообщает Associated Press. Речь идет о стране, которая расположена не на Ближнем Востоке.

Кто нажал на Иран?

Источники говорят, что это был Китай.

Китай, который является крупнейшим торговым партнером Тегерана, призвал иранцев найти путь к прекращению огня по мере продвижения переговоров, сообщили два чиновника, которые не имели права комментировать публично и говорили на условиях анонимности,

– написали AP.

Пекин поддерживал контакт с иранскими чиновниками. Но работал преимущественно с посредниками, в частности с Пакистаном, Турцией и Египтом, пытаясь использовать свое влияние.

Интересно, что Трамп признал роль Китая в мирных переговорах во время разговора с агентством AFP.

Между тем в своих сообщениях о ситуации вокруг Ирана президент США не упоминает Китай.

На основании разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, во время которых они попросили меня приостановить нападение разрушительной силы, которое должно быть направлено сегодня ночью на Иран, и при условии, что Исламская Республика Иран согласится на полное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировку и атаку на Иран на срок в две недели. Это будет двустороннее прекращение огня!

– написал Трамп утром 8 апреля.

Он добавил, что Америка "достигла и превысила все военные цели и находится на очень продвинутой стадии заключения окончательного соглашения по долгосрочному миру с Ираном и мира на Ближнем Востоке".

Иранское предложение из 10 пунктов Трамп назвал приемлемой основой для переговоров. В течение двух недель стороны доработают спорные пункты и заключат соглашение.

Обратите внимание! Полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм заявил 24 каналу, что действия Си Цзиньпина будут важными, если дойдет до Третьей мировой войны. Пекин хочет усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии прежде всего дипломатическим путем.

Китай играет в собственную игру