Відповідну заяву він зробив у мережі Truth Social 13 квітня, при цьому США почали блокувати Ормузьку протоку.

Читайте також "Можу знищити Іран за день": Трамп провів паралелі з Венесуелою й озвучив мету щодо Тегерану

Як Трамп погрожує Тегерану?

Американський лідер зазначив, що військово-морські сили Ірану фактично знищені – на дні моря опинилися 158 кораблів. Невелика кількість так званих "швидкісних ударних катерів" не була уражена, оскільки їх не вважали суттєвою загрозою.

Водночас пролунало попередження: у разі, якщо будь-яке з цих суден наблизиться до зони блокади, його негайно ліквідують, застосовуючи ті ж жорсткі методи, що й проти наркоторговців у морі.

До слова, о 16:00 за Києвом стало відомо про запровадження обмежень на морський доступ до іранських портів і прибережних зон. Як зазначає CNN, це збігається з планами США щодо блокади всього судноплавства до та з іранських портів. Обмеження діятимуть у Перській та Оманській затоках, а також в Аравійському морі, охоплюючи всю берегову лінію Ірану, включно з портами та енергетичними об'єктами.

Такі дії, за словами Трампа, відбуваються "швидко і безкомпромісно". Він також зауважив, що 98,2% наркотиків, які надходили до США морем, наразі вдалося зупинити.

Цікаво: раніше повідомлялося, що Іран не може безпечно відкрити Ормузьку протоку через хаотичне мінування акваторії, яке унеможливлює точне визначення розташування мін.



Чому Ормузька протока така важлива / Інфографіка 24 Каналу

Наразі напружена ситуація на Близькому Сході спричинила погіршення економічного становища в усьому світі. Зі свого боку, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив 24 Каналу, що Трамп прорахувався в стратегічних наслідках воєнних дій в Ірані, попри те, що знищення режиму було важливим кроком.

Чи є прогрес у переговорах між США й Іраном?