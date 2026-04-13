Деталі передає CNN.
Як США блокують Ормузьку протоку?
У Великій Британії отримали повідомлення про те, що о 14:00 за UTC (16:00 за Києвом) запроваджено обмеження на морський доступ до іранських портів та прибережних районів.
Цей час збігається з термінами, зазначеними американськими військовими, які заявили, що 13 квітня введуть блокаду всього руху, що входить до іранських портів та виходить з них,
– пояснили в CNN.
Обмеження застосують в районах уздовж Перської затоки, Оманської затоки та Аравійського моря на схід від Ормузької протоки. Вони охоплюватимуть всю іранську берегову лінію, у тому числі порти й енергетичну інфраструктуру.
Обмеження поширюються і на судна під будь-яким прапором, які заходять до іранських портів, нафтових терміналів або прибережних об'єктів. Нейтральним суднам, які наразі перебувають в іранських портах, надано обмежений пільговий термін для виходу.
Ці заходи не перешкоджають транзитному проходженню через Ормузьку протоку до або з неіранських пунктів призначення; однак під час проходження судна можуть зіткнутися з військовою присутністю, цільовими комунікаціями або процедурами огляду,
– додали CNN.
BBC пишуть: судна, які входять або виходять з блокованої зони без дозволу, можуть бути перехоплені, перенаправлені та захоплені. Гуманітарні вантажі, такі як продукти харчування та медикаменти, будуть дозволені за умови перевірки.
Трамп прокоментував блокаду Ормузу
Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені – 158 кораблів. Ми не вразили лише невелику кількість їхніх, як вони це називають, "швидкісних ударних кораблів", оскільки не вважали їх серйозною загрозою. Попередження: якщо будь-який з цих кораблів наблизиться до нашої блокади, його буде негайно знищено, використовуючи ту саму систему знищення, яку ми застосовуємо проти наркоторговців на човнах у морі. Це швидко і жорстоко,
– написав він.
Як світ реагує на блокаду Ормузької протоки?
- Пекін закликав усі сторони до спокою та стриманості. Китайська економіка сильно залежить від продажу товарів іншим країнам, а експорт Китаю на Близький Схід зріс майже вдвічі швидше, ніж його експорт до решти світу у 2025 році.
- Велика Британія раніше заявила, що не підтримає блокаду Ормузу. 13 квітня Кір Стармер сказав, що Іран ганебно експлуатує протоку.
- Того ж дня Еммануель Макрон заявив, що Франція та Велика Британія проведуть конференцію щодо Ормузької протоки. Захід буде спрямовано на відновлення свободи судноплавства в протоці, його організують за участі країн, які готові долучитися до мирної багатонаціональної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в протоці. Президент Франції запевнив, що ця суто оборонна місія не буде залежати від учасників війни на Близькому Сході. Її розгорнуть, щойно дозволять обставини.