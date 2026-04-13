Соответствующее заявление он сделал в сети Truth Social 13 апреля, при этом США начали блокировать Ормузский пролив.

Читайте также "Могу уничтожить Иран за день": Трамп провел параллели с Венесуэлой и озвучил цель по Тегерану

Как Трамп угрожает Тегерану?

Американский лидер отметил, что военно-морские силы Ирана фактически уничтожены – на дне моря оказались 158 кораблей. Небольшое количество так называемых "скоростных ударных катеров" не было поражено, поскольку их не считали существенной угрозой.

В то же время прозвучало предупреждение: в случае, если любое из этих судов приблизится к зоне блокады, его немедленно ликвидируют, применяя те же жесткие методы, что и против наркоторговцев в море.

К слову, в 16:00 по Киеву стало известно о введении ограничений на морской доступ к иранским портам и прибрежным зонам. Как отмечает CNN, это совпадает с планами США по блокаде всего судоходства в и из иранских портов. Ограничения будут действовать в Персидском и Оманском заливах, а также в Аравийском море, охватывая всю береговую линию Ирана, включая порты и энергетические объекты.

Такие действия, по словам Трампа, происходят "быстро и бескомпромиссно". Он также отметил, что 98,2% наркотиков, которые поступали в США морем, пока удалось остановить.

Интересно: ранее сообщалось, что Иран не может безопасно открыть Ормузский пролив из-за хаотичного минирования акватории, которое делает невозможным точное определение расположения мин.



Почему Ормузский пролив так важен / Инфографика 24 Канала

Сейчас напряженная ситуация на Ближнем Востоке вызвала ухудшение экономического положения во всем мире. Со своей стороны, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил 24 Каналу, что Трамп просчитался в стратегических последствиях военных действий в Иране, несмотря на то, что уничтожение режима было важным шагом.

Есть ли прогресс в переговорах между США и Ираном?