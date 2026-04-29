Трамп рассматривает продление блокады как основной источник влияния на ситуацию. Об этом сообщили в Axios.
Почему США отказываются открыть Ормузский пролив?
В издании сообщили, что США планируют нанести мощные удары по Ирану, с целью изменить ход переговоров и вывести диалог из "тупика".
После ударов Вашингтон, вероятно, начнет сильнее давить на Иран, чтобы страна вернулась к мирному плану урегулирования конфликта и проявляла "больше гибкости" по сделкам.
Блокада несколько эффективнее бомбардировки. Они (иранцы – 24 Канал) задыхаются, как "задушенные поросята". И для них будет хуже. Они не могут иметь ядерное оружие,
– заявил Трамп.
Президент США отметил, что иранские трубопроводы и нефтехранилища практически взрываются из-за блокады Ормузского пролива.
Вниманию! Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил 24 Каналу, что удары США по Ирану ослабили американскую сторону в переговорном процессе и дали Ирану контроль над Ормузским проливом. Он добавил, что операция на Ближнем Востоке была необходима, но стратегические просчеты привели к негативным последствиям.
USS Spruance применил 127-миллиметровую пушку Mark 45 против иранского судна впервые за 38 лет.
Американский эсминец сделал 9 выстрелов после игнорирования предупреждений, повредил двигатель иранского судна, после чего экипаж выполнил требования США.
Также Дональд Трамп поручил своей команде подготовить план длительной блокады Ирана с целью ограничения экспорта нефти.