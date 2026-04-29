Новое сообщение Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social.

Что опубликовал Трамп?

Президент США поделился изображением, сгенерированным нейросетью. На фото он – в образе, похожем на героя фильма "Терминатор", в солнцезащитных очках и с автоматом в руках. На заднем плане видно серию взрывов.

Больше никакого мистера Хорошего парня,

– так Трамп подписал сообщение.

Интересно, что 19 апреля президент США говорил эти слова, когда угрожал нанести удары по иранским подстанциям.

Также американский президент призвал иранский режим, который не знает как подписать ядерную сделку, "собраться с силами". Многие не поняли, что он имел в виду. У Sky News считают, что президент США снова будет давить на Иран, чтобы тот избавился от всех своих запасов обогащенного урана.

Обратите внимание! Востоковед, заместитель директора украинского Think Tank "Центр ближневосточных исследований" Сергей Данилов в разговоре с 24 Каналом заявил, что режим прекращения огня является очень странным. По его мнению, если бы у Трампа было время, то водная блокада портов, экспорта и импорта привела бы к коллапсу Ирана. Но у Трампа нет времени, потому что на него давят как внутри страны, так и собственные партнеры. Данилов заявляет, что в Иране на Корпус Стражей никто давить не может. Поэтому они могут считать, что у них есть месяц-два, а у Трампа есть неделя-две.

Что известно о "перевоплощении" Трампа?

Президент США регулярно выставляет в соцсети, сгенерированные ИИ, изображения.

В мае 2025 года Трамп выложил свое фото в образе Папы Римского. Впоследствии фотографию американского лидера в образе понтифика также распространил Белый дом.

Это не единственное фото с религиозными элементами, которое постил президент США. В апреле Дональд Трамп опубликовал в соцсети фото, где он изображен в образе Иисуса.

Еще раньше, в апреле 2025 года, Белый Дом выставлял сгенерированное фото, где Трамп изображен в образе Супермена. "Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп" – писали в пресс-службе Белого дома.