В соцсетях возникло немало дискуссий из-за последнего сообщения Белого дома в соцсети X.

Что известно о новом сообщении Белого дома?

Король Британии Чарльз III и королева Камилла прибыли в Штаты по случаю 250-летия независимости США. Первый визит монарха в Америку с 2007 года включает в себя встречу с президентом США, экскурсию в Белый дом и выступление перед американским Конгрессом.

В заметке Белого дома в Х Трампа и Чарльза назвали "двумя королями". Это спровоцировало в соцсетях немало дискуссий.

Посты Дональда Трампа и его администрации часто вызывают возмущение в соцсетях. Президент США регулярно выставляет сгенерированные картинки, где изображает себя в разных ролях. В октябре 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс, во время масштабных конфликтов против политики нынешней власти, опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео. На нем Дональд Трамп был изображен в образе короля.

С 2025 года в США регулярно проходят многомиллионные протесты против политики президента Трампа. Их основной лозунг – "Никаких королей". Митинг в день рождения американского президента, 14 июня, собрал от 4 до 6 миллионов человек. Во второй волне акций, которая проходила в октябре, приняли участие 7 миллионов человек во всех 50 штатах.

