Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Белого дома в соцсети Х (ранее твитер).

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Трамп в образе Супермена

В пятницу, 11 июля, в пресс-службе Белого дома опубликовали фотографию Дональда Трампа, изображенного в новом образе.

В частности, там опубликовали фото, сгенерированное искусственным интеллектом, где американский лидер представлен в амплуа "Супермена".

"Символ надежды", – именно так начала свое сообщение пресс-служба Белого дома, подписав фотографию. Однако это не единственное, что там указали. Пресс-служба как на самой фотографии, так и в подписи к публикации обнародовала еще ряд слов, которыми охарактеризовали президентство Трампа.

Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп,

– указали в пресс-службе Белого дома.



Трамп в образе Супермена / Фото Белого дома (Х)

Изображение "Супермена Трампа" очень быстро стало вирусным в соцсети X. По данным СМИ, это фото собрало более 100 000 просмотров в течение первых 15 минут.

По состоянию на 8:20 этот пост Белого дома имеет уже 3,8 миллиона просмотров, а уже через чуть более, чем 10 минут, количество просмотров достигло отметки в 4,1 миллиона.