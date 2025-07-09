Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опубликованные видео.

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Интересный диалог Трампа с президентом Либерии

Дональд Трамп пригласил лидеров Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала на саммит в Белом доме. Во время переговоров Дональд Трамп сказал президенту Либерии Джозефу Боакаи, что тот "очень хорошо говорит по-английски". Вроде бы обычный разговор и привычные комплименты от Трампа собеседникам. Однако американский лидер спросил Боакаи, где он изучал язык.

Вопрос довольно странный для человека, который всю жизнь говорит на английском. Конечно Джозеф Боакаи в идеале владеет языком, ведь английский является официальным языком Либерии.

Более того, страну Либерию создали именно американцы в начале 19 века. Туда по решению властей отсылали рабов, которые получили свободу. Отсюда пошло и название – от английского слова liberty.

В свою очередь Джозеф Боакаи по-доброму посмеялся над вопросом Дональда Трампа и их разговор продолжился.

Напомним, президент США ответил журналистам на вопрос о приостановлении помощи Украине. Трамп отметил, что не отдавал подобного приказа и не знает, кто принял такое решение.