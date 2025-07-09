Про це пише 24 Канал з посиланням на опубліковані відео.

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Цікавий діалог Трампа з президентом Ліберії

Дональд Трамп запросив лідерів Габону, Гвінеї-Бісау, Ліберії, Мавританії та Сенегалу на саміт у Білому домі. Під час переговорів Дональд Трамп сказав президенту Ліберії Джозефу Боакаї, що той "дуже добре розмовляє англійською". Начебто звичайна розмова та звичні компліменти від Трампа співрозмовникам. Однак американський лідер запитав Боакаї, де він вивчав мову.

Питання досить дивне для людини, яка все життя говорить англійською. Звичайно Джозеф Боакаї в ідеалі володіє мовою, адже англійська є офіційною мовою Ліберії.

Ба більше, країну Ліберію створили саме американці на початку 19 століття. Туди за рішенням влади відсилали рабів, які отримали свободу. Звідси пішла й назва – від англійського слова liberty.

Своєю чергою Джозеф Боакаї по-доброму посміявся з запитання Дональда Трампа і їхня розмова продовжилася.

Нагадаємо, президент США відповів журналістам на запитання про призупинення допомоги Україні. Трамп зазначив, що не віддавав подібного наказу й не знає, хто ухвалив таке рішення.