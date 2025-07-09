Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа во время встречи с африканскими лидерами.

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Как Трамп прокомментировал остановку поставок боеприпасов

Вчера, 8 июля, президент США заявил, что не знает, кто отдал приказ об остановке поставок боеприпасов в Украину.

На следующий день журналист поинтересовался у Трампа, выяснил ли он, кто именно дал указание остановить.

Я об этом не думал,

– ответил американский лидер.

Также журналист спросил, не беспокоит ли его то, что подобное решение могли принять без его ведома. На что Трамп заявил, что знал бы, если бы такое решение действительно было принято.

"Я бы знал. Если такое решение было принято, я бы об этом знал. Скорее всего, я бы дал такой приказ, но я этого еще не делал", – отметил Трамп.