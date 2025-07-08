США провели гибридное тестирование готовности Украины и ее союзников продолжать борьбу против российской агрессии. Для этого они снова остановили поставки критического для продолжения сопротивления оружия. Но уже через несколько дней, после плотной критики отовсюду и "очень хорошего разговора" с президентом Зеленским, вернули все.

Хроники борьбы за мир – читайте в материале 24 Канала.

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Какое именно оружие Пентагон прекратил поставлять Украине

На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что Пентагон в очередной раз остановил поставки Украине оружия, причем некоторые образцы были забанены уже в Польше, куда прибыли для финальной распаковки и отправки непосредственно в Украину.

Перечень оружия, которое американцы якобы под предлогом желания свести дебет с кредитом после совместной с Израилем войны против Ирана, откровенно шокировал:

там были даже 155-мм артиллерийские снаряды (в количестве 8496 единиц),

а самое главное – критически необходимые для защиты украинского неба ракеты PAC-3 (30 штук) к системам PATRIOT, способные перехватывать российские аэробаллистические ракеты.

Также в пакете были:

252 ракеты GMLRS к системам HIMARS,

ракеты AIM-7 Sparrow (92 штуки),

AGM-114 Hellfire (142 штуки),

кроме того, речь шла о 25 ракетах Stinger,

125 противотанковых гранатометов AT-4.

Анализ перечня американского пакета показывает, что это оружие никак не могло повлиять на обороноспособность США в противостоянии с Ираном или кем-либо, ведь сейчас американским войском не используется, а просто и банально лежит на складах. Армии США все это пока не нужно, зато критически необходимо для Украины.

Оружие Байдена для "войны Байдена"

Самое важное, что нужно понимать о пакетах этого американского оружия – это то, что оно выделяется по программе USAI ("Инициатива безопасности Украины"), которая позволяет закупать вооружение для Украины у американской промышленности или у стран-партнеров США. Она была согласована во времена администрации Байдена, ее стоимость оценивается в 10 миллиардов долларов, а время выполнения – годы (минимум до 2027-го).

То есть чиновники Трампа наложили бан на то, что выделил Байден. При этом сам Трамп не предоставил Украине после возвращения в Белый Дом ни патрона, хотя сейчас чуть ли не каждый день вспоминает о "джавелинах" вместо "одеял Обамы", забывая, что их предоставление Украине провел Конгресс, который буквально поставил Трампа перед фактом, чем остановил очередной акт броманса господина Дональда с Путиным.

Получается, что Трамп, объявив российское вторжение в Украину "войной Байдена", забирает у нас "оружие Байдена", на которое уже заключены контракты и уплачены деньги американским производителям оружия или их контрагентам. И при этом на саммите НАТО он изображает эмпатию к украинской журналистке, отвечая на вопрос, когда же США начнут думать о PATRIOT для Украины. Но передать "привет" ее мужу-защитнику для Трампа проще, зато остановка поставок американского оружия Украине – это также и очередной "привет" российскому президенту Путину.

Вот только Путин не делает "СТОП!" и снова обстреливает ракетами и дронами мирные украинские города и убивает гражданских – взрослых и детей. А эти ракеты и дроны можно было бы сбивать ракетами, которые министр Трампа – Пит Хегсет перед атакой против Ирана передал на Ближний Восток для защиты Израиля. Или теми же PAC-3, которые не доехали до Украины, хотя Украина за них уже заплатила. Более того, Украина предлагает заплатить снова – живыми деньгами. В этом ей готова помочь Германия и другие союзники, но Америка опять "крутит носом" и делает вид душевнобольного.

Так продолжалось несколько дней. Дошло до того, что редакция консервативного таблоида The New York Post прямо обращается к Трампу и дает тому все подсказки, чтобы наконец сложить пазл:

"Господин Президент, мы знаем, что Вы понимаете, что главным препятствием для мира в Украине является агрессия России. Вы сказали, что были "разочарованы" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и что "не считаете, что он намерен остановиться". Путин снова подчеркнул, что не готов согласиться на перемирие, пока не будут устранены "коренные причины" конфликта. Для Владимира "коренной причиной" является само существование Украины. На ваше предложение он ответил крупнейшим за всю войну ударом беспилотников и ракет, в результате которого погиб по меньшей мере один человек. Так почему, господин президент, ваша администрация наказывает Украину?" – говорится в обращении.

Украина не просит невозможного. Украина просит только о быстрой поставке того, что уже было согласовано. Систем ПВО, дронов, снарядов – чтобы защитить гражданских, города, право на жизнь. Поддержка Украины – это не благотворительность. Это инвестиция в мировой порядок, в сдерживание Китая, в стабильность на десятилетия. Оружие, отправленное Украине сегодня, – это сотни сохраненных жизней завтра. Господин Президент, Вы имеете историю решительных решений. Именно сейчас пришло время очередного. Не дайте агрессору выиграть только потому, что мы не успели вовремя. Украина будет стоять. Но вместе мы победим быстрее.

Как Трамп дал заднюю и теперь хочет отправлять оружие Украине

Наконец Трамп после жесткой критики от собственных однопартийцев, передовицы в рупоре республиканцев – The New York Post, вызова в Киеве "на ковер" для разъяснений временного поверенного в делах США, однозначных сигналов со всего мира, что так делать не следует, разговора с Путиным, в котором тот рассказал Трампу об определяющей роли России в возникновении США и послал подальше его миротворческие инициативы, а также "лучшего за все время" разговора с Зеленским 4 июля, все-таки дает заднюю.

Мы собираемся прислать больше оружия. Они должны быть способны защитить себя. По ним бьют очень сильно. Нам придется прислать больше оружия. Прежде всего, оборонительное оружие. Так много людей погибает в этом беспорядке,

– Дональд Трамп об оружии для Украины во время встречи с премьером Израиля Нетаньяху в ночь на 8 июля 2025 года.

Оказалось, что Трамп за мир и вообще не причастен к остановке помощи. Оно как-то само по себе. Трамп просто поручил Пентагону проверить запасы боеприпасов после атаки на Иран, но не отдавал распоряжений заморозить поставки оружия. А уже в Пентагоне то ли Пит Хегсет, то ли его ненасытный заместитель Элбридж Колби что-то напутали и все остановили.

И уже сам Хегсет, сидя рядом с Трампом на упомянутой выше встрече с Нетаньяху и слушая слова о поддержке Украины, усиленно на все кивает и со всем соглашается.

Трамп заявил, что отправит оружие Украине: смотрите видео

А уже через несколько часов представитель Пентагона Шон Парнелл, не дожидаясь результатов встречи Кита Келлога и министра обороны Украины Умерова в Италии 9 июля, пафосно сообщает о "чуде":

По указанию президента Трампа, Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над достижением прочного мира и прекращением боевых действий. Наша концепция для президента по оценке военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью наших приоритетов в области обороны, основанных на принципе "Америка прежде всего".

После этого в американских СМИ посыпались радостные реляции, что "США предоставят столько военной помощи, сколько смогут себе позволить". Вот только особых уточнений о количестве оружия и предел разрешенного не уточняют. Есть лишь "странные" и мало чем подкрепленные упоминания в Politico о бронетехнике и инженерных средствах, которых не было в пакете, который забанил Пит Хегсет.

В то же время по данным Axios, Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. По информации издания, Трамп и его команда не хотят предоставлять большое количество ракет для Patriot. Он стремится, чтобы европейские союзники также предоставляли больше собственных денег и материальных средств.



Неназванные немецкие чиновники в материале отмечают, что Берлин передал Киеву очень большой процент своих Patriot – даже больше, чем США. "Получить ракету Patriot – это не то же самое, что пойти в Волмарт, взять 10 штук с полки и пойти домой", – сказал один из анонимных советников Трампа в интервью Axios.



Инсайдеры WSJ обещают Украине от Трампа немало нового оружия / Скриншот

Неужели лед тронулся? Или кто-то хочет даром получить еще одну номинацию на Нобелевскую премию мира. Потому что уже получил за бомбардировку Ирана от Нетаньяху? С другой стороны, почему бы не получить нечто подобное и от Украины за возобновление поставок Байдена, к которым можно немножко добавить и от себя.

Цена миротворческих усилий Трампа и потерянное время

Сначала Трамп обещал остановить войну за 24 часа, потом за месяц, дальше были сто дней, а потом вообще до президента США начало доходить понимание того, что конца войны не видно.

За всеми этими вербальными конструкциями просматривается мрачный факт: Трамп потерял полгода на заигрывание с Путиным. А еще – на понимание и осознание того, что агрессор и убийца на самом деле является агрессором и убийцей. То есть ровно тем самым, кем себя и показывает. И при этом насмехается над самым могущественным человеком мира.

Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем нового оружия Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны". Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать достигать целей СВО,

– свежая публикация бывшего президента России Медведева по итогам прозрения Трампа четко указывает на то, кто хочет продолжать войну.

Также представитель Кремля Песков уже прокомментировал заявления Трампа. Для него "очевидно", что военная помощь Украине продолжается, в том числе и при участии Европы. Все это, по мнению Кремля, "не лежит в русле попыток способствовать мирному урегулированию".

При этом все инструменты для установления мира все время лежали перед президентом США прямо на столе: это и усиление обороноспособности Украины, и политическая воля в поддержке европейских союзников, и, наконец, – санкции против России.

Чтобы их ввести, не нужны голосования в Конгрессе (на самом деле законопроект Грэма – Блюменталя только описывает санкции, а не вводит их). Наложение санкционных кар на государство-агрессора Россию – прерогатива президента США, которой он избегает, а потому затягивает войну, давая Путину надежду на победу.

Именно поэтому, когда Трамп повторяет фразу о жертвах войны и о том, что "не хочет видеть, как убивают детей", все должны понимать, что их кровь и на его руках тоже. И все его "тестирования" по принуждению Украины к миру – это все происходит в формате "резать по-живому". При этом номинации на Нобеля летом 2025 года дают только за бомбардировку агрессора. Желательно – бомбами-пенетраторами и ракетами "Томагавк".