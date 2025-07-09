Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Передадут ли Украине Patriot

Трамп рассматривает возможность возобновления военной помощи. Так, во время пресс-конференции он заявил, что Украина просила американские системы ПВО.

Украина просила Patriot. Я посмотрю, потому что это очень дорого,

– заявил Дональд Трамп.

Также американский президент в очередной раз напомнил, что недоволен ситуацией в Украине.

Ранее сообщалось, что поставки военной помощи приостановили из-за якобы недостатка запасов в США. Впоследствии стало известно, что Трамп рассматривает варианты передачи Украине этих систем Patriot для усиления обороны неба. Полный перечень вооружения администрация президента не разглашает.

Кроме того, в среду, 9 июля, США возобновили поставки оружия Украине. В Госдепе сообщили, что приостановка была частью стандартного пересмотра, а президент Трамп якобы оперативно возобновил помощь после разговора с Зеленским.