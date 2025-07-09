Новая риторика Дональда Трампа может свидетельствовать о принципиальном изменении его отношения к России. Представитель Украинского конгрессового комитета Америки (УКК) Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, каких дальнейших действий по развязыванию войны в Украине можно ожидать от президента США.

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Произойдут определенные изменения

Добрянский отметил, что Трамп в последние дни три раза негативно высказался в отношении Путина. В частности в аэропорту он заявил журналистам, что его диалог с российским диктатором не продвигается вперед.

Позже на ужине с Биньямином Нетаньяху он высказался об отсутствии прогресса с Путиным и заявил о помощи Украине. И в третий раз президент США заявил о бесперспективности общения с главой Кремля, даже использовав "крепкие" слова. Все эти три раза Трамп не упомянул об Украине.

Считаю, что июль 2025 года станет историческим, ведь произойдут определенные изменения у президента США. Системы, действовавшие ранее, больше не будут работать так же,

– подчеркнул Андрей Добрянский.

Относительно предоставления оружия Украине, то будут, по мнению спикера УКК, определенные договоренности о его продаже со стороны США через европейских партнеров.

Обратите внимание! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что есть надежды относительно более жестких действий Трампа в отношении России, ведь с его стороны прозвучали очень мощные сигналы для Путина.

Также в июле сможем увидеть, по его словам, новые санкции против России со стороны администрации Белого дома. Кроме того, возможно санкционное давление США и на все страны БРИКС, большинство из которых оказывают помощь России.

Отметим, что Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил 4 июля, что "очень разочарован" его результатами. Он предположил, что глава Кремля не хочет остановиться и "это очень плохо".

Также 8 июля Трамп снова вспомнил о Путине, подчеркнув, что недоволен им. Президент США добавил, что глава Кремля "убивает много солдат" и "говорит кучу ерунды". Трамп добавил, что Путин "всегда очень милый", но это ничего не значит.