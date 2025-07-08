Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, прокомментировав заявления Трампа о Путине. По его словам, все рассчитывали на жесткие действия президента США против российского диктатора. Сначала Трамп таки очень осторожно высказывался относительно Путина.

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Изменится ли политика Трампа в отношении России

Как отметил Ступак, Трамп много говорил о "двух неделях" для Путина, но российские ракеты и дроны все равно прилетали по Украине. Есть надежда, что сейчас он наконец начнет жестче действовать в отношении России. Путин вообще не демонстрирует, что хочет завершить войну.

Несмотря на это, пока рано что-то прогнозировать относительно действий Трампа против России. Уже неоднократно были ситуации, когда он якобы жестче высказывался против Путина. А потом ничего не происходило. Но сейчас прозвучали жесткие сигналы для Путина.

Хочу верить, что у Трампа действительно изменилась риторика. Сегодня видел сообщение духовника Трампа Марка Бернса. Предполагаю, что он приложил много усилий, чтобы Трамп вышел с более-менее нормальной речью. Хочу верить, что так все и будет,

– сказал Ступак.

Добавим, Трамп заявил, что Путин говорит много бреда. Он недоволен российским диктатором. Также Трамп не стал говорить, что будет делать дальше, чтобы повлиять на Путина. Тут могут быть сюрпризы.