Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, прокоментувавши заяви Трампа про Путіна. За його словами, усі розраховували на жорсткі дії президента США проти російського диктатора. Спершу Трамп таки дуже обережно висловлювався щодо Путіна.

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Чи зміниться політика Трампа щодо Росії

Як наголосив Ступак, Трамп багато говорив про "два тижні" для Путіна, але російські ракети та дрони все одно прилітали по Україні. Є сподівання, що зараз він нарешті почне жорсткіше діяти щодо Росії. Путін взагалі не демонструє, що хоче завершити війну.

Попри це, поки рано щось прогнозувати щодо дій Трампа проти Росії. Вже неодноразово були ситуації, коли він нібито жорсткіше висловлювався проти Путіна. А потім нічого не відбувалося. Але зараз пролунали жорсткі сигнали для Путіна.

Хочу вірити, що у Трампа дійсно змінилася риторика. Сьогодні бачив допис духівника Трампа Марка Бернса. Припускаю, що він доклав багато зусиль, аби Трамп вийшов з більш-менш нормальною промовою. Хочу вірити, що так все й буде,

– сказав Ступак.

Додамо, Трамп заявив, що Путін говорить багато маячні. Він незадоволений російським диктатором. Також Трамп не став говорити, що робитиме далі, аби вплинути на Путіна. Тут можуть бути сюрпризи.