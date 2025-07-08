Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа.

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Трамп висловився про Путіна

Американський президент Трамп заявив про невдоволення Путіним.

Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато солдатів. Він вбиває своїх солдатів та їхніх солдатів,

– сказав лідер США.

Тоді очільник Білого дому підкреслив, що глава Кремля "закидає купою нісенітниць".

Якщо хочете знати правду, Путін закидає нас купою нісенітниць. Він завжди дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає,

– заявив Трамп.