Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що в президента США вже є розуміння, що Путін робить жахливі речі стосовно України та її населення.

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Військова допомога США: ЗСУ отримають більше

Попри всі ці дуже гарні новини зранку про те, що США допомагатимуть озброєнням Україні, зі слів політолога, поки що остаточно незрозуміло чи мовиться просто про відновлення тієї допомоги від США, яка і так надходила Україні, чи Трамп готовий давати дещо більше.

"Думаю, що буде відновлення тих постачань, які й так повинні були бути. Є важливий момент, в якому є позитив для України. Він полягає у тому, що ймовірніше Трамп дозволить нам напряму або через європейців здійснювати великі закупівлі американської зброї", – озвучив Рейтерович.

Це, зі слів політолога, для України позитивна ситуація. Він також висловив сумнів щодо того, що Трамп дійсно передасть ЗСУ зброю так, як це робив його попередник Байден. А от варіант з її продажем – цілком можливий.

"Все це буде представлено як збільшення допомоги для України, бо по факту наша країна отримає дійсно більше, ніж могла б, однак це буде сплачено грошима. В ідеалі гроші заплатять на нас європейські партнери, вони до цього готові й про це Трампу неодноразово говорили", – зауважив політолог.

До яких дій має вдатися Україна

Трамп вже цілеспрямовано все більше й більше говорить про ті жахіття, які вчиняє проти України Росія. Але чи можна сказати, що сьогодні у нього є стратегія щодо завершення російсько-української війни? Політолог висловив сумнів щодо цього.

Є тактичні ситуаційні дії з боку Трампа, але поки що вони не несуть стратегічний характер. Чи перетвориться це на стратегію – залежить від України. Зараз відкривається певне вікно можливостей,

– вважає Рейтерович.

В цей період, на його думку, було б правильно замінити посла України в США, швидко узгодити це питання з Білим домом. Окрім цього, як наголосив політолог, варто посилити співпрацю з американськими лобістами.

"Це абсолютно нормальна історія, не треба боятися про це говорити й витрачати на це гроші, багато країн так роблять. Треба, щоб ці лобісти почали предметно спілкуватися з представниками американського ВПК стосовно тієї допомоги, яку потребує Україна", – підкреслив Рейтерович.

Він пояснив, що тоді представники військово-промислового комплексу США будуть тиснути на Трампа і вимагатимуть збільшення постачання зброї для нашої держави, бо їм це вигідно. Європейці в цьому допоможуть фінансово, будучи готові сплатити за цю американську зброю, бо їм це вигідно теж, оскільки, як підсумував політолог, сьогодні Україна захищає всю Європу.