Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, добавив, что у президента США уже есть понимание, что Путин делает ужасные вещи в отношении Украины и ее населения.

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Военная помощь США: ВСУ получат больше

Несмотря на все эти очень хорошие новости утром о том, что США будут помогать вооружением Украине, по словам политолога, пока окончательно непонятно говорится ли просто о восстановлении той помощи от США, которая и так поступала Украине, или Трамп готов давать несколько больше.

"Думаю, что будет возобновление тех поставок, которые и так должны были быть. Есть важный момент, в котором есть позитив для Украины. Он заключается в том, что вероятнее Трамп позволит нам напрямую или через европейцев осуществлять крупные закупки американского оружия", – озвучил Рейтерович.

Это, по словам политолога, для Украины положительная ситуация. Он также выразил сомнение относительно того, что Трамп действительно передаст ВСУ оружие так, как это делал его предшественник Байден. А вот вариант с его продажей – вполне возможен.

"Все это будет представлено как увеличение помощи для Украины, потому что по факту наша страна получит действительно больше, чем могла бы, однако это будет оплачено деньгами. В идеале деньги заплатят на нас европейские партнеры, они к этому готовы и об этом Трампу неоднократно говорили", – отметил политолог.

К каким действиям должна прибегнуть Украина

Трамп уже целенаправленно все больше и больше говорит о тех ужасах, которые совершает против Украины Россия. Но можно ли сказать, что сегодня у него есть стратегия по завершению российско-украинской войны? Политолог выразил сомнение относительно этого.

Есть тактические ситуационные действия со стороны Трампа, но пока они не несут стратегический характер. Превратится ли это в стратегию – зависит от Украины. Сейчас открывается определенное окно возможностей,

– считает Рейтерович.

В этот период, по его мнению, было бы правильно заменить посла Украины в США, быстро согласовать этот вопрос с Белым домом. Кроме этого, как отметил политолог, стоит усилить сотрудничество с американскими лоббистами.

"Это абсолютно нормальная история, не надо бояться об этом говорить и тратить на это деньги, многие страны так делают. Надо, чтобы эти лоббисты начали предметно общаться с представителями американского ВПК относительно той помощи, в которой нуждается Украина", – подчеркнул Рейтерович.

Он пояснил, что тогда представители военно-промышленного комплекса США будут давить на Трампа и требовать увеличения поставок оружия для нашего государства, потому что им это выгодно. Европейцы в этом помогут финансово, будучи готовы оплатить это американское оружие, потому что им это выгодно тоже, поскольку, как подытожил политолог, сегодня Украина защищает всю Европу.