Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, заметив, что говорится и об общественности, и об американских военных. Побудить Трампа могло и интересное заявление Пекина.

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Что именно подтолкнуло Трампа к решению об оружии для Украины

Политолог объяснил, что сейчас США проводят ревизию вооружения, которое они имеют, пересматривают свои обязательства по его поставке, а сами американские военные оценивают все возможные риски (например, начало войны с Китаем). Это могло и подтолкнуть Пита Гегсета принять решение об остановки помощи.

Для примера, чтобы сбить российскую баллистическую ракету, нужно 2 – 3 ракеты Patriot. Загородний заметил, что, по данным различных открытых источников, США производят 300 – 400 таких ракет в год. То есть 10 "Кинжалов", которые летят на Украину – это минус 10% от запаса Пентагона.

Однако Белый дом учитывает важные факторы – общественное мнение (американцы на стороне Украины), россияне не меняют свою позицию относительно войны. На Трампа уже даже давят консервативная пресса и военные, которые могут ему говорить, что Украина может победить благодаря оружию США.

Было и интересное заявление Китая – министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что они не могут позволить России проиграть. Это публичное признание того, что Россия может проиграть. Такого со стороны Китая еще не было. Ни китайцы, ни европейцы эти слова не опровергли,

– пояснил он.

Политолог добавил, что поставки оборонительного вооружения в нашу страну соответствует позиции Трампа – "мир через силу, но люди должны защищаться". Если же Украина будет покупать оружие в США, для Белого дома это будет очень выгодно, наша страна бы имела с американцами товарно-денежные отношения.

Кстати, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков прокомментировал возобновление военной помощи от США Украине, заявив, что это "не лежит в русле попыток способствовать мирному урегулированию". Также он сообщил, что вокруг этого есть "много противоречивой информации".