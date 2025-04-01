Ван И призвал достигать мира в Украине путем переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Глава МИД Китая посещает Москву

Министр иностранных дел Китая Ван И во время визита в Москву заявил, что отношения между Китаем и Россией строятся на принципе "навсегда друзья, а никогда не враги"

"Принцип "друзья навсегда, никогда не враги"... служит прочной правовой основой для продвижения стратегического сотрудничества на высшем уровне", – сказал Ван в интервью российскому государственному информационному агентству.

Ван И находится в Москве с трехдневным визитом, главной целью которого являются переговоры по сотрудничеству. В то же время этот визит проходит на фоне сложной международной ситуации, включая обсуждение мирных инициатив по Украине.

Китай и Россия объявили о "безграничном" стратегическом партнерстве еще за несколько дней до начала российского вторжения в Украину в 2022 году.

Президент Китая Си Цзиньпин встречался с Путиным более 40 раз за последнее десятилетие, и с тех пор оба лидера договорились углубить связи и сотрудничать в таких вопросах, как Тайвань, Украина и взаимный соперник – Соединенные Штаты.

В понедельник в Кремле сообщили, что Путин примет Вана, который также проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ван сказал, что нынешние глобальные условия заставляют великие державы выступать в качестве стабилизирующих факторов, поэтому его вдохновляет то, что Россия и Соединенные Штаты пошли на улучшение отношений.

(Это) хорошо для стабилизации баланса сил между великими державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную ситуацию

– сказал Ван И.

Он отметил, что переговоры по Украине дают определенные результаты, и переговорный процесс нужно продолжать. Он добавил, что мирное соглашение должно быть обязательным и приемлемым для всех сторон, и в очередной раз подчеркнул, что Пекин готов сыграть свою роль в урегулировании войны в Украине.

Пекин с самого начала войны заявлял о готовности выступать посредником, однако его предложения пока не получили широкой поддержки.

Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, в конце концов, за достижение справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения, приемлемого для всех сторон,

– сказал Ван.