Россия продолжает наращивать свои ядерные возможности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defenve Express.

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Автократы помогают друг другу с ядерным вооружением

Отчет свидетельствует о быстром развитии ядерной программы Китая, который при поддержке России расширяет производство плутония и развивает инфраструктуру своих ядерных сил. На сегодня Пекин уже имеет 600 развернутых ядерных боеголовок, а к 2030 году это количество может вырасти до 1000. Кроме этого, в западных регионах страны строятся шахтные комплексы для межконтинентальных баллистических ракет, количество которых уже достигло 320 единиц.

Китай также активно развивает морскую и воздушную составляющие ядерных сил. Шесть атомных подводных лодок Type 094 признаны эффективным сдерживающим фактором. В дополнение к этому упомянуто, что идет разработка стратегического стелс-бомбардировщика H-20, который с дальностью полета 8 тысяч километров способен угрожать континентальной части США (очевидно учитывая возможности дозаправки и дистанционной атаки).

Россия – крупнейшая ядерная мощь

По оценкам отчета, Россия остается обладателем крупнейшего ядерного арсенала в мире. В ее распоряжении 1550 развернутых стратегических боеголовок и еще около 2000 тактических зарядов. Как указано в отчете, сейчас РФ держит развернутыми 310 межконтинентальных баллистических ракет в составе ракетных войск стратегического назначения с 1200 зарядами.

Еще до 700 зарядов может нести 10 стратегических подводных ракетоносителей нового класса "Борей" (запланировано 14, пока введено в действие 8), которые постепенно заменяют советские 667БДРМ "Дельфин" (5 в строю). Подводные лодки класса "Ясень" также должны стать ключевой частью ударного потенциала – их строительство продолжается, сейчас спущено на воду 6 из 12 запланированных единиц.

Дополнительно отмечается о дальнейшей разработке ядерного торпедного комплекса "Посейдон" с боеголовкой мощностью 2 мегатонны и работы над межконтинентальной ракетой с ядерным двигателем "Буревестник". По воздушной компоненты, то указано, что до конца 2020-х годов РФ все же может завершить разработку своего нового стратегического бомбардировщика ПАК-ДА. Также есть беспокойство относительно намерений России разместить ядерное оружие в космосе, что может вызвать серьезную дестабилизацию.

Ядерный потенциал КНДР и Ирана

В докладе отмечается активное совершенствование Пхеньяном ядерной и ракетной программ. КНДР наращивает запасы оружейного плутония и урана, активно тестирует новые твердотопливные ракеты, что значительно сокращает время их подготовки к запуску. Также ведется строительство стратегической подводной лодки, а наряду с межконтинентальными системами разрабатывается тактическое ядерное вооружение.

Тегеран в свою очередь увеличивает свои запасы высокообогащенного урана, разворачивает новые центрифуги, сокращая время, необходимое для создания оружейного урана. Если раньше этот процесс занимал 10-15 дней, то сейчас – менее недели. В то же время страна продолжает испытания новых ракетных технологий. А вот его новый космический ракетоноситель Simorgh позволяет создать баллистическую ракету средней дальности, до 3900 километров, и возможностью нести 1000 килограммов боевой части.